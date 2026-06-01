Patru persoane au murit în urma unei explozii la o fabrică de armament din Coreea de Sud

Patru persoane și-au pierdut viața luni în urma unei explozii produse la o unitate a companiei sud-coreene Hanwha Aerospace din orașul Daejeon, au anunțat serviciile de pompieri, citate de presa internațională. Cauzele incidentului sunt în continuare investigate.

Deflagrația s-a produs în complexul industrial situat la aproximativ 150 de kilometri sud de Seul. Hanwha Aerospace este unul dintre cei mai importanți producători sud-coreeni din industria de apărare și aerospațială, dezvoltând sisteme de armament ghidat, echipamente de artilerie și tehnologii aerospațiale.

Fabrica din Daejeon are un rol important în activitățile de cercetare și dezvoltare ale companiei, fiind implicată în proiecte privind sisteme de rachete, motoare cu combustibil solid și alte tehnologii militare avansate.

„Până în acest moment au fost confirmate patru decese”, a declarat un reprezentant al pompierilor din Daejeon pentru AFP, fără a oferi informații suplimentare despre circumstanțele producerii exploziei.

Potrivit agenției de presă Yonhap, primele evaluări indică faptul că explozia s-a produs în interiorul fabricii. Reprezentanții companiei au precizat că amploarea exactă a pagubelor nu este încă cunoscută și că incendiul izbucnit în urma deflagrației nu fusese stins complet la momentul declarațiilor.

În urma incidentului, președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a cerut autorităților să mobilizeze toate resursele necesare pentru lichidarea incendiului și gestionarea situației de urgență, a transmis administrația prezidențială.

Autoritățile continuă operațiunile la fața locului și investighează cauzele care au dus la producerea tragediei.