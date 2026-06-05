Raed Arafat anunță că evacuările preventive din Constanța și Tulcea au fost oprite: „Situația este sub control”

Autoritățile au decis încetarea măsurilor de evacuare preventivă dispuse în județele Constanța și Tulcea după incidentul provocat de explozia unei drone maritime în zona Portului Constanța. Anunțul a fost făcut vineri de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care a precizat că nu mai există riscuri pentru populație, iar activitățile pot reveni la normal.

Decizia a fost luată după evaluări efectuate atât la sol, cât și din aer, în colaborare cu structurile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și de securitatea zonei.

Mesajele RO-Alert anunță revenirea la normalitate

Potrivit lui Raed Arafat, autoritățile au început transmiterea unor noi mesaje RO-Alert prin care cetățenii sunt informați că măsurile de evacuare preventivă au fost ridicate.

Oficialul a explicat că restricțiile impuse anterior au avut un caracter strict preventiv și au fost menținute doar până la finalizarea verificărilor necesare pentru eliminarea oricărui pericol.

„Situația este sub control, iar oamenii se pot întoarce la activitățile obișnuite”, a transmis conducerea DSU după analiza informațiilor furnizate de toate instituțiile implicate în intervenție.

Verificări din aer și la sol după explozia dronei

Pentru evaluarea riscurilor, autoritățile au mobilizat inclusiv două elicoptere care au survolat zona și au efectuat misiuni de recunoaștere.

Datele obținute în urma verificărilor au fost analizate împreună cu reprezentanții Comitetului pentru Situații de Urgență, ai Ministerului Apărării Naționale și ai Gărzii de Coastă.

În urma acestor evaluări, s-a concluzionat că nu există amenințări suplimentare care să justifice menținerea măsurilor de evacuare.

Peste 3.000 de persoane au fost evacuate preventiv

Conform informațiilor prezentate de șeful DSU, operațiunile preventive au vizat mii de persoane aflate în apropierea zonelor considerate vulnerabile.

În județul Constanța au fost evacuate aproape 3.000 de persoane, în special din perimetrul portuar și din zonele aflate în vecinătatea apei.

În județul Tulcea, alte câteva sute de persoane au fost îndrumate să părăsească temporar zonele vizate de măsurile de siguranță.

Autoritățile: Măsurile preventive sunt necesare în situații de risc

Raed Arafat a subliniat că astfel de decizii sunt luate exclusiv pentru protejarea populației atunci când există informații privind un potențial pericol.

Potrivit acestuia, instituțiile statului au obligația de a interveni rapid și de a adopta măsuri de precauție chiar dacă acestea pot provoca disconfort temporar cetățenilor.

Oficialul a precizat că restricțiile sunt eliminate imediat ce verificările confirmă că nu mai există riscuri pentru siguranța publică.

Fără pericole suplimentare în zona Mării Negre

În urma controalelor efectuate după explozia dronei maritime, autoritățile au anunțat că nu au fost identificate alte amenințări active în zonă.

Evaluările realizate de structurile de intervenție și securitate indică faptul că, în prezent, nu există pericole pentru populație sau pentru traficul maritim din regiune.