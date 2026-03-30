Ședință de urgență la Guvern pentru prețul energiei și al carburanților
30 mar. 2026, 07:44
Ilie Bolojan, Alexandru Nazare și Bogdan Ivan se întâlnesc luni dimineață, la Guvern, pentru a stabili măsuri în domeniul energiei, după ce Ordonanța de Urgență adoptată de Bolojan nu a avut niciun efect. Ministrul Energiei a declarat că a făcut două propuneri: diminuarea TVA sau reducerea proporțională a accizei.
Bogdan Ivan a subliniat că statul trebuie să sprijine cetățenii în această perioadă de criză.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va fi luat un nou set de măsuri până la finalul zilei pentru reducerea prețurilor la carburanți, cel mai probabil prin reducerea accizei. În plus, Ministerul Finanțelor a transmis că pregătește o ordonanță de urgență, menită să atenueze creșterea prețurilor la pompă.
