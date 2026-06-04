Sondaj: 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza faptului că sunt mame

Sursă: realitatea.net

Un nou sondaj arată că tot mai multe femei spun că viața profesională li s-a schimbat după ce au devenit mame. Potrivit datelor publicate joi, 31% dintre respondente afirmă că s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, iar aproape jumătate spun că și-ar dori să lucreze într-un domeniu care să le ofere mai mult timp liber și mai multă flexibilitate.

Potrivit sondajului, 40% dintre participante spun că, după ce au devenit mame, prioritățile lor profesionale s-au schimbat.

Una dintre cele mai importante cerințe este programul flexibil sau posibilitatea de a lucra remote, multe dintre femei considerând acest aspect esențial atunci când își caută un loc de muncă. În același timp, 29% spun că au început să pună mai mult accent pe stabilitate decât pe promovări rapide, iar pentru 18% salariul a devenit și mai important din cauza creșterii cheltuielilor. Printre alte criterii considerate importante se numără un manager înțelegător, lipsa orelor suplimentare, apropierea sediului de casă sau grădiniță și asigurările medicale extinse.

Multe femei spun că au întâmpinat dificultăți după întoarcerea din concediul de maternitate

Respondentele spun că revenirea la muncă după concediul de maternitate a venit cu numeroase provocări. 44% afirmă că le-a fost greu să își organizeze programul între serviciu și responsabilitățile legate de copii, grădiniță sau bonă. Alte 23% spun că s-au confruntat cu oboseală cronică și lipsă de somn, iar 29% au avut dificultăți în a-și recăpăta încrederea în propriile abilități profesionale sau în a se reintegra în echipă.

„Această listă extinsă vine pe fondul obstacolelor de care spun că s-au lovit la revenirea în activitate, după concediul de maternitate. 44% spun că le-a fost dificil să gestioneze programul (grădiniță / bonă vs. orele de muncă). 23% au fost afectate de lipsa de somn și de oboseala cronică. În același timp, 29% au avut probleme în a-și recâștiga încrederea în abilitățile lor profesionale, în a se reintegra în echipă și a înțelege noua dinamică de la birou”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

Unele respondente spun că ascund problemele legate de copii

Sondajul arată și existența unui sentiment puternic de presiune în mediul profesional. Aproximativ 40% dintre femei spun că ascund situațiile delicate legate de copii pentru că se tem să nu fie considerate „angajat – problemă”. Alte respondente afirmă că simt nevoia să demonstreze constant că muncesc la fel de mult ca angajații fără copii.

Totodată, 17% spun că s-au simțit discriminate direct, prin excluderea din proiecte importante sau din promovări, iar 14% afirmă că au fost discriminate indirect, prin comentarii, sancțiuni sau refuzul unor beneficii. 28% spun că nu pot afirma cu siguranță că au fost discriminate, însă au observat o schimbare de atitudine după revenirea la serviciu.

Datele sondajului arată că multe femei iau în calcul schimbarea domeniului de activitate pentru a obține un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. Aproape jumătate dintre respondente spun că și-au pus cariera pe pauză în mod deliberat, în timp ce alte participante afirmă că evoluția lor profesională a fost încetinită de angajator.

Întrebate ce beneficii și-ar dori cel mai mult din partea companiilor pentru care lucrează, 34% au ales zile suplimentare de concediu pentru urgențe legate de copii, 31,8% ar prefera o săptămână de lucru de patru zile, iar 22,3% și-ar dori grădiniță sau after-school decontat ori organizat de companie.