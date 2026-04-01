Trei cartiere din Piatra-Neamț pot rămâne fără apă potabilă din cauza apei tulburi din lacul Bâtca Doamnei

Trei cartiere din municipiul Piatra-Neamț, Sarata, Precista și centrul orașului, precum și comuna Alexandru cel Bun ar putea rămâne fără apă potabilă, după ce Compania Județeană Apa Serv a anunțat miercuri că turbiditatea ridicată a apei brute din lacul Bâtca Doamnei impune reducerea presiunii și posibil, sistarea furnizării.

Potrivit companiei, problema a fost cauzată de precipitațiile abundente din ultimele zile, care au determinat deversarea barajelor din amonte de captarea Bâtca. Din acest motiv, captarea de suprafață Bâtca Doamnei a fost oprită temporar, iar alimentarea cu apă se face în prezent doar din sistemul de adâncime de la Vaduri.

„Având în vedere creșterea semnificativă a turbidității apei brute din lacul Bâtca Doamnei, ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în ultima perioadă ce au determinat deversarea barajelor din amonte de captarea Bâtca, Compania Județeană Apa Serv se află în situația neplăcută de a sista temporar funcționarea captării de suprafață Bâtca Doamnei. În prezent, alimentarea cu apă se realizează exclusiv din captarea de adâncime Vaduri”, au transmis reprezentanții instituției.

Reprezentanții operatorului recomandă cetățenilor să utilizeze apa cu moderație și să urmărească informările oficiale privind reluarea furnizării în parametri normali.