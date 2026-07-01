Conturile ROMATSA, blocate pentru plata datoriei statului român în procesul Pfizer – SURSE

Lovitură pentru ROMATSA, instituția care controlează traficul aerian în spațiul aerian al României. Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, regia a fost notificată privind instituirea unei popriri pe conturi, în cadrul executării silite inițiate de Pfizer împotriva statului român. Gigantul farmaceutic a câștigat recent procesul legat de achiziția vaccinurilor anti‑COVID din perioada pandemiei, contract pe care statul român a refuzat ulterior să îl mai plătească.
Sumele vizate de poprirea asupra conturilor ROMATSA sunt considerabile: 3,4 miliarde de lei, reprezentând principalul și dobânzile, la care se adaugă 18,5 milioane de euro pentru cheltuieli judiciare și costuri administrative.
EUROCONTROL, instituția europeană care coordonează și supraveghează traficul aerian, a notificat oficial ROMATSA în legătură cu poprirea. Ulterior, fondurile existente și cele care urmează să fie încasate trebuie blocate, fără efectuarea de plăți către alte entități decât beneficiarul popririi.
Factura Pfizer de 680 de milioane de euro, o presiune uriașă pe bugetul României. Numai dobânzile ajung la 81.000 de euro pe zi
ROMATSA a solicitat sprijinul avocaților care au reprezentat România în procesul cu frații Micula. Ședințe de urgență la Transporturi și Finanțe
Pentru a limita efectele imediate, ROMATSA a apelat la casa de avocatură belgiană care a reprezentat România în cazul fraților Micula, dosar în care statul a fost obligat la plata unor despăgubiri. Avocații analizează acum posibilitatea suspendării executării ordinului, în contextul presiunilor financiare majore asupra sistemului de navigație aeriană, potrivit Realitatea Plus.
Ca măsuri urgente, ROMATSA a informat Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor, urmând ca în cel mai scurt timp să aibă loc discuții oficiale. De asemenea, mâine este programată o întâlnire cu departamentul EUROCONTROL responsabil de colectarea și administrarea taxelor de rută plătite de companiile aeriene, pentru evaluarea impactului și identificarea soluțiilor.
ROMATSA este vizată și de probleme interne, care au fost analizate în CSAT
Surse citate de Realitatea Plus mai precizează că, în cadrul procedurii de executare silită solicitate de Pfizer, ar putea fi vizate și alte companii profitabile ale statului român, precum Hidroelectrica sau Nuclearelectrica.
Scandalul ROMATSA ia amploare. Inspecția Judiciară s-a autosesizat! Judecătoarea cazului, luată la țintă înaintea ședinței CSAT
Anunțul vine în contextul în care ROMATSA se află deja într-o situație de criză. Luni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a cerut Guvernului să identifice soluții pentru a evita suspendarea pentru o lună a serviciilor ROMATSA, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Măsură vine în urma unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care au acuzat discriminare la angajare. Potrivit CSAT, o suspendare a activității ar putea genera „o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale”.