Prețuri carburanți 22 aprilie 2026: Motorina s-a ieftinit din nou. Unde găsești benzină sub 8 lei

Sursă: realitatea.net

Prețurile carburanților din România revin la nivelurile de dinaintea conflictului din Iran. Astăzi, miercuri, 22 aprilie 2026, șoferii beneficiază de o ieftinire neașteptată, benzina și motorina atingând praguri de preț record pentru ultimul an.

Piața combustibililor din România traversează o perioadă de relaxare neașteptată pentru buzunarele șoferilor. Potrivit datelor furnizate de Peco Online, ziua de 22 aprilie 2026 marchează o aliniere a prețurilor la praguri pe care nu le-am mai întâlnit de dinaintea instabilității regionale recente. Scăderile constante din ultima lună au transformat alimentarea la pompă într-o experiență sensibil mai ieftină, oferind un avantaj considerabil celor care depind zilnic de mașina personală.

Campionii prețurilor mici: De la Câmpulung Moldovenesc la București

În prezent, punctul de referință pentru cea mai ieftină benzină din România se află în județul Suceava. O stație Socar din Câmpulung Moldovenesc, situată pe strada Calea Bucovinei, afișează un preț de doar 7,99 lei pe litru, valoare care a devenit etalonul minim la nivel național. Pentru posesorii de autovehicule diesel, cele mai bune vești vin din Capitală. În Sectorul 4, pe Șoseaua Olteniței, o stație Petrom oferă motorina la prețul de 8,33 lei pe litru, acesta fiind cel mai scăzut tarif monitorizat în rețelele de distribuție din țară.

Interesant este faptul că marile centre urbane par să fi intrat într-o competiție strânsă pentru atragerea clienților. În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, prețurile minime au fost sincronizate, astfel încât benzina pornește de pretutindeni de la pragul de 7,99 lei, iar motorina de la 8,33 lei. În segmentul carburanților alternativi, GPL-ul păstrează o stabilitate relativă, oscilând între 4,17 lei în București și un maxim de 4,31 lei în Timișoara și Iași.

Economii vizibile la un plin de combustibil

Dinamica prețurilor din ultimele 30 de zile arată o tendință clară de scădere, care s-a tradus în economii palpabile pentru consumatori. În ultima lună, benzina a înregistrat o ieftinire de aproape 10%, ceea ce înseamnă că un plin standard de 50 de litri costă astăzi cu 44,5 lei mai puțin decât în martie. Situația este similară și în cazul motorinei, unde scăderea de 9,5% face ca alimentarea completă a rezervorului să fie cu 46,5 lei mai ieftină. Aceste ajustări succesive au reușit să absoarbă mare parte din presiunea financiară resimțită de transportatori și navetiști în perioada anterioară.

România în context european: Povara taxelor și prețul real

Poziționarea țării noastre în clasamentul european al prețurilor rămâne una interesantă, fiind influențată masiv de politicile de fiscalizare. În prezent, România ocupă locul al 16-lea în Uniunea Europeană la prețul benzinei cu taxe incluse, fiind devansată de state precum Polonia, Bulgaria sau Ungaria. La motorină, stăm ceva mai bine, ocupând poziția a 10-lea în topul celor mai mici prețuri din blocul comunitar.

Adevărata performanță economică a României se observă însă atunci când analizăm prețul de bază al combustibilului, înainte de aplicarea accizelor și a TVA-ului. În acest scenariu, România urcă spectaculos în clasament, ocupând locul al 5-lea în Uniunea Europeană la benzină și un impresionant loc 4 la motorină. Această statistică demonstrează că, din punct de vedere al costurilor de producție și distribuție, România beneficiază de una dintre cele mai eficiente și competitive piețe energetice din Europa, fiind depășită doar de câteva state precum Malta, Ungaria sau Slovacia.