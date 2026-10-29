Sindicatele cer întâlniri cu Guvernul pentru salariul minim în 2027

Blocul Național Sindical a transmis că cinci organizații reprezentative au cerut întâlniri de lucru cu conducerea Guvernului și cu PSD, având pe agendă consultarea publică a programului de guvernare și stabilirea salariului minim brut pentru anul 2027.
Reprezentanții confederațiilor sindicale sunt așteptați luni, 3 noiembrie 2026, la ora 16:00, la Guvern, pentru o întâlnire de lucru cu premierul Luca Niculescu. Potrivit unui comunicat al Blocului Național Sindical (BNS), transmis prin Agerpres, scopul discuțiilor este identificarea soluțiilor pentru principalele probleme economice și sociale care afectează salariații și populația României.
În scrisoarea adresată premierului, sindicatele au anunțat intenția de a solicita convocarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS). Consultările ar urma să aibă loc înainte de supunerea programului de guvernare aprobării Parlamentului României, pentru stabilirea calendarului măsurilor și acțiunilor prevăzute în acest document.
Pe agendă figurează și discutarea nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2027. Organizațiile sindicale subliniază importanța unui dialog social responsabil, care să permită adoptarea unor măsuri adaptate nevoilor cetățenilor.
Solicitări către PSD
Pe lângă discuțiile cu Guvernul, cele cinci organizații au solicitat o întâlnire cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și cu cei 11 miniștri social-democrați. Obiectivul este analiza priorităților sociale și economice pentru a identifica măsuri concrete de protecție a nivelului de trai și a drepturilor lucrătorilor.
Confederațiile care au semnat solicitarea sunt Blocul Național Sindical (BNS), Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia (CNSLR-Frăţia), Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR) și Confederația Sindicală Națională „Meridian” (CSN Meridian).