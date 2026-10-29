Un contract important de pe autostrada A8 a fost suspendat de instanță

Publicat 29 oct. 2026, 12:35 Sursă adevarul

Executarea contractului pentru tronsonul Lețcani-Iași al Autostrăzii A8 a fost suspendată de Curtea de Apel București, blocând implementarea unui proiect cu o valoare de 3,93 miliarde de lei fără TVA.

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