Economie· 1 min citire

Sprijin financiar de pentru susţinerea producţiei de cartofi aprobat de Guvern

Guvernul României

Guvernul României

Scris deStoica Marian
Publicat20 aug. 2026, 17:01
Sursărealitatea.net

Fermierii vor putea beneficia şi în acest an de un sprijin de până la 300 de euro pentru fiecare hectar cultivat.

Guvernul interimar a aprobat, în şedinţa de astăzi, schema de ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de cartofi pentru consum, propusă de Ministerul Agriculturii.

Fermierii vor putea beneficia şi în acest an de un sprijin de până la 300 de euro pentru fiecare hectar cultivat.

Programul are un buget de peste 26 milioane de lei, iar suma acordată va fi stabilită în funcţie de suprafaţa efectiv cultivată.

Sunt eligibili producătorii persoane fizice - care deţin un atestat de producător valabil pâna la sfârşitul anului, întreprinderile individuale şi familiale, PFA, precum şi producătorii agricoli persoane juridice.

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