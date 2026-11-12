Nicușor Dan: Votul procurorului general în CSM împotriva propriei investigări nu constituie conflict de interese

Nicușor Dan a declarat joi seară că decizia procurorului general Cristina Chiriac de a vota împotriva investigării sale în CSM nu reprezintă un conflict de interese, ci exercitarea unei competențe legale.
Președintele României, Nicușor Dan, a răspuns joi seară, din Dublin, la întrebările jurnaliștili privind poziția sa față de votul exprimat de procurorul general Cristina Chiriac în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Șeful statului se afla în Irlanda pentru participarea la summitul Comunității Politice Europene.
Întrebat de jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu despre interpretarea situației în care Cristina Chiriac a votat împotriva propunerii ca Secția de Procurori a CSM să sesizeze Inspecția Judiciară pentru cercetarea unei presupuse ingerințe comise de ea însăși, Nicușor Dan a susținut că este vorba despre o procedură legală.
Nicușor Dan a răspuns că votul din CSM al procurorului general Cristina Chiriac a fost „o exercitare a unei competențe stabilită de o lege specială, și anume legea de funcționare a CSM-ului. În fine, cred că se numește Legea de organizare a sistemului judiciar. Așa cum alți membri ai CSM au votat ani la rând în situații similare”.
Justificarea președintelui și refuzul anterior de comentariu
Întrebat direct dacă această situație constituie un conflict de interese, Nicușor Dan a negat. El a precizat că nu este vorba despre un astfel de conflict, deoarece există o lege specială care reglementează o situație foarte restrânsă pentru un număr limitat de persoane.
Acest subiect fusese abordat și în conferința de presă de marți seară de la Palatul Cotroceni, unde jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat o întrebare similară președintelui. La acea vreme, Nicușor Dan a refuzat să răspundă și l-a anunțat pe jurnalist că îi interzice accesul la conferințele de presă de la Cotroceni pentru restul mandatului.
Atitudinea președintelui față de jurnalist a generat reacții pe rețelele sociale din partea altor profesioniști ai presei și a unor politicieni.