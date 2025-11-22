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Politica· 1 min citire
Răspunsul halucinant al lui Nicușor Dan când a fost întrebat dacă sărăcia este o amenințare la siguranța națională
Răspunsul halucinant al lui Nicușor Dan când a fost întrebat dacă sărăcia este o amenințare la siguranța națională
Răspuns halucinant oferit de Nicușor Dan! Președintele a fost întrebat dacă nivelul sărăciei la care au ajuns românii de la noi din țară reprezintă o amenințare la adresa siguranței naționale.
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