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Răspunsul halucinant al lui Nicușor Dan când a fost întrebat dacă sărăcia este o amenințare la siguranța națională

Răspunsul halucinant al lui Nicușor Dan când a fost întrebat dacă sărăcia este o amenințare la siguranța națională

Răspunsul halucinant al lui Nicușor Dan când a fost întrebat dacă sărăcia este o amenințare la siguranța națională

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 22 nov. 2025, 18:13

Răspuns halucinant oferit de Nicușor Dan! Președintele a fost întrebat dacă nivelul sărăciei la care au ajuns românii de la noi din țară reprezintă o amenințare la adresa siguranței naționale.

Răspuns halucinant oferit de Nicușor Dan! Președintele a fost întrebat dacă nivelul sărăciei la care au ajuns românii de la noi din țară reprezintă o amenințare la adresa siguranței naționale. 

Nicușor Dan s-a pierdut și a spus că va reflecta asupra acestui aspect în următoarele zile.

Reporter - Nu considerați sărăcia o amenințare la adresa siguranței naționale? Și dacă o considerați, de ce nu apare în strategie?

Nicușor Dan - Vom reflecta și pentru ca e un document care este pus în dezbatere, cred ca este asbolut pertinent ce spuneti.

Reporter - Adică veți reflecta cu privire la sărăciei ca pericol la adresa siguranței naționale de acum înainte?

Nicușor Dan - Nu am înțeles.

Reporter- Veți reflecta de acum inainte cu privire la posibilitatea ca sărăcia să fie o amenintare la siguranța națională?

Nicușor Dan - Nu, vom reflecta în cuprinsul acestor 12 zile la sugestia pe care dumneavoastră ați pus-o.

Reporter - Întrebarea este dacă considerați sau nu că este o amenintare?

Nicușor Dan - Eu cred că este.

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