Rusia, acuzată că alimentează Iranul cu drone și muniție, în plin conflict cu Statele Unite

Publicat 19 aug. 2026, 07:53 Sursă realitatea.net

Rusia aprovizionează Iranul cu muniție, componente pentru drone și explozivi, prin Marea Caspică, potrivit unui document european citat de NBC News. Potrivit acestuia, transpoturile au fost organizate cu nave din numeroase nave au transportat echipamente militare pentru Teheran, în contextul loviturilor americane și israeliene asupra Iranului.

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