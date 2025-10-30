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Politica· 1 min citire
SORIN GRINDEANU: NU AM FOST INVITAT LA DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI OANEI GHEORGHIU
SORIN GRINDEANU: NU AM FOST INVITAT LA DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI OANEI GHEORGHIU
Grindeanu a declarat că nu a fost invitat la ceremonie
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