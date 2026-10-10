Sorin Grindeanu, reproșuri pentru Ilie Bolojan. Liderul PSD cere corectarea măsurilor economice

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a reproșat premierului Ilie Bolojan efectele politicilor economice, acuzându-l că ignoră dificultățile cu care se confruntă populația și mediul de afaceri. Liderul social-democrat a cerut o schimbare de direcție și a susținut că participarea PNL la guvernare nu reprezintă un favor făcut PSD.
Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a adresat un mesaj critic premierului Ilie Bolojan într-o postare publicată pe rețeaua de socializare Facebook. Liderul social-democrat a acuzat actuala conducere executivă că ignoră nemulțumirile populației și dificultățile cu care se confruntă mediul de afaceri.
„Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie”, a transmis Grindeanu în mesajul său. El a atras atenția asupra creșterii prețurilor și a pierderii puterii de cumpărare, afirmând că salariile nu mai țin pasul cu costurile vieții.
Grindeanu a subliniat că participarea Partidului Național Liberal (PNL) la guvernare nu trebuie privită ca un favor făcut PSD, ci ca o decizie necesară pentru România. Mesajul vine în contextul tensiunilor politice privind direcția economică a țării și măsurile guvernamentale.