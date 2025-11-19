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Politica· 1 min citire
Traian Băsescu recunoaște că Anca Alexandrescu este un competitor de temut: „Va lua mult din electoratul PSD”
Traian Băsescu recunoaște că Anca Alexandrescu este un competitor de temut: „Va lua mult din electoratul PSD”
Traian Băsescu a descoperit, brusc, că Anca Alexandrescu este un candidat redutabil în lupta pentru primărie și că vine atât de tare din urmă, încât îi sperie pe candidații sistemului. Fostul președinte a arătat că jurnalista poate acapara voturi chiar de la electoratul social-democrat.
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