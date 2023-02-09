Clădirile cu risc seismic din județul Neamț- LISTA

Scris de Monica Ghinet Publicat: 9 feb. 2023, 12:33

La nivelul județului Neamț, o analiză a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț arată că 29 de construcții se află în clasele I, II și III de risc seismic.

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