DNSC avertizează asupra fraudei telefonice care folosește numele operatorilor de mobilă
Foto/Profimedia
DNSC avertizează asupra unei scheme de înșelătorie prin telefon, în care atacatorii folosesc identitatea unor companii de telefonie mobilă și a instituției pentru a obține date personale și financiare.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis un avertisment privind o nouă schemă de fraudă telefonică. Atacatorii utilizează identitatea unor companii de telefonie mobilă și a instituției pentru a câștiga încrederea persoanelor contactate.
Potrivit DNSC, frauda se desfășoară pe mai multe etape, prin apeluri succesive menite să manipuleze victima. În prima fază, persoana vizată primește un apel de la un individ care pretinde că reprezintă un operator de telefonie mobilă.
Interlocutorul invocă necesitatea prelungirii contractului sau actualizării datelor personale și solicită informații despre titularul abonamentului, precum și coduri de verificare primite prin SMS. Acestea sunt prezentate ca fiind necesare pentru activarea unei semnături electronice.
La scurt timp după primul contact, victima este sunată din nou. De această dată, atacatorul susține că lucrează pentru DNSC și afirmă că instituția a identificat o tentativă de fraudă, un furt de date sau activarea neautorizată a unei semnături electronice.
Practic, infractorii folosesc situația creată prin primul apel pentru a face al doilea contact mai credibil. Pentru a se da drept reprezentanți ai unei instituții oficiale, aceștia oferă nume complete, coduri de angajat inventate și, în unele cazuri, o așa-numită „parolă a convorbirii”, care ar confirma identitatea unui viitor apelant.
Dupâ câștigarea încrederii victimei, discuția este direcționată către obținerea unor informații financiare sensibile. Escrocii întreabă la ce bănci are persoana respectivă conturi, dacă deține credite sau economii, și solicită detalii despre veniturile lunare și soldurile aproximative.
Atacatorii pot cere, de asemenea, codul numeric personal, fotografii ale actului de identitate sau coduri de autentificare primite prin SMS. Toate aceste solicitări sunt făcute sub pretextul verificării unei presupuse fraude sau al protejării datelor personale.
Specialiștii în securitate cibernetică ai DNSC recomandă populației să nu divulge informații personale sau financiare în urma unor apeluri nesolicitate. Nicio persoană necunoscută nu ar trebui să primească fotografii ori copii ale documentelor de identitate.
Utilizatorii sunt sfătuiți, de asemenea, să nu instaleze aplicații și să nu acceseze linkuri la solicitarea unor interlocutori necunoscuți. Dacă cineva pretinde că sună din partea unei instituții sau companii, conversația trebuie întreruptă atunci când apar suspiciuni.
Verificarea se face ulterior, prin contactarea directă a organizației folosind datele sale oficiale. Această măsură este importantă mai ales atunci când apelantul invocă o situație urgentă și solicită informații confidențiale.
DNSC recomandă reacția imediată în situațiile în care o persoană a transmis informații sensibile unor posibili escroci. Primul pas este contactarea băncii, în special dacă au fost divulgate date despre conturi sau coduri de autentificare. Persoanele afectate trebuie să sesizeze și autoritățile competente.
Reprezentanții DNSC atrag atenția că o presupusă alertă de securitate trebuie verificată întotdeauna prin canalele oficiale ale instituției care ar fi emis-o. Simplul fapt că un apelant cunoaște numele victimei sau prezintă un cod de angajat nu reprezintă o dovadă că acesta lucrează pentru organizația invocată.
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News