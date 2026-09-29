Eurostat: Uniunea Europeană aruncă anual peste 58 de milioane de tone de alimente

Uniunea Europeană a generat 58,2 milioane de tone de deșeuri alimentare în 2023, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Mai mult de jumătate din această cantitate provine din gospodării, care au fost responsabile pentru 53% din totalul risipei alimentare.
Datele arată că, în medie, fiecare locuitor al Uniunii Europene a risipit aproximativ 130 de kilograme de alimente în 2023. Comparativ cu anul precedent, cantitatea totală de deșeuri alimentare a crescut ușor, cu 0,7%, de la 57,8 milioane de tone în 2022.
Gospodăriile generează cea mai mare parte a risipei alimentare
Din totalul de 58,2 milioane de tone de deșeuri alimentare generate în UE în 2023, aproximativ 31 de milioane de tone au provenit din gospodării.
Astfel, gospodăriile au reprezentat 53% din cantitatea totală de alimente risipite, ceea ce înseamnă aproximativ 69 de kilograme de deșeuri alimentare pentru fiecare locuitor al Uniunii Europene.
Restul deșeurilor alimentare provin din diferite etape ale lanțului de aprovizionare, de la producție până la restaurante și comerț.
Câtă mâncare se pierde în fiecare sector
După gospodării, industria alimentară și a băuturilor reprezintă una dintre principalele surse de deșeuri alimentare.
Potrivit Eurostat, distribuția deșeurilor alimentare în 2023 a fost următoarea:
gospodării: 53%, aproximativ 31 milioane de tone;
producția și procesarea alimentelor și băuturilor: 19%, aproape 11 milioane de tone;
restaurante și servicii de alimentație: 11%, aproape 7 milioane de tone;
producția primară: 10%, sub 6 milioane de tone;
comerț și distribuție: 8%, puțin sub 5 milioane de tone.
Datele indică faptul că risipa alimentară nu apare într-o singură etapă, ci de-a lungul întregului lanț alimentar.
130 de kilograme de deșeuri alimentare pentru fiecare european
Raportată la populație, cantitatea totală de alimente risipite în Uniunea Europeană a fost de aproximativ 130 de kilograme pe persoană în 2023.
În cazul gospodăriilor, media a fost de aproximativ 69 de kilograme de deșeuri alimentare pentru fiecare locuitor. Aceste cifre includ atât părțile comestibile ale alimentelor, cât și componentele care nu sunt destinate consumului.
Risipa alimentară a crescut ușor față de 2022
Eurostat estimează că, în 2023, cantitatea totală de deșeuri alimentare din UE a fost cu 0,7% mai mare decât în 2022.
În urmă cu un an, cantitatea estimată era de 57,8 milioane de tone. În 2023, aceasta a ajuns la 58,2 milioane de tone.
Datele trebuie interpretate și ținând cont de metodologia europeană de măsurare a risipei alimentare și de disponibilitatea datelor la nivelul statelor membre.
UE introduce obiective pentru reducerea risipei alimentare
Reducerea deșeurilor alimentare a devenit și o țintă la nivelul politicilor europene.
Modificările aduse în 2025 Directivei privind deșeurile stabilesc obiective obligatorii pentru statele membre până în 2030. La nivelul procesării și producției de alimente, ținta este o reducere de 10%, în timp ce pentru comerț și consum, inclusiv restaurante, servicii de alimentație și gospodării, este prevăzută o reducere de 30% pe cap de locuitor.
Comisia Europeană folosește ca perioadă de referință media anuală a cantității de deșeuri alimentare din intervalul 2021-2023.
Ce înseamnă datele Eurostat pentru România
România se află printre statele pentru care Eurostat nu avea disponibile date pentru anul 2023 la momentul publicării setului european. În aceste situații, pentru calcularea agregatelor UE, Eurostat a utilizat cea mai recentă valoare disponibilă pentru țările respective.
La nivel european, însă, datele conturează amploarea problemei: zeci de milioane de tone de alimente devin deșeuri în fiecare an, iar gospodăriile reprezintă cea mai mare sursă individuală de risipă alimentară.
Reducerea cantității de alimente aruncate reprezintă astfel o problemă care vizează atât consumatorii, cât și producătorii, comercianții și industria ospitalității.