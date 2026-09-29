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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dirijorul Florin Totan, în premieră la Realitatea Plus: „Ce simte un dirijor pe scenă?”

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Scris deCatalina Anghel
Publicat29 sept. 2026, 11:16
Actualizat29 sept. 2026, 11:28

Dirijorul Florin Totan vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre emoția, autoritatea și responsabilitatea din spatele unei apariții pe scenă. Într-un nou episod al podcastului REALITATEA - Ceva-n PLUS, maestrul explică ce înseamnă să conduci o orchestră și de ce un dirijor trebuie să fie întotdeauna cu un pas înaintea muzicienilor pe care îi coordonează.

Florin Totan, despre ce simte un dirijor pe scenă

Ce înseamnă să fii dirijor și ce simte un maestru atunci când se află în fața unei orchestre? Florin Totan răspunde acestor întrebări într-o ediție specială a podcastului REALITATEA - Ceva-n PLUS, în premieră la Realitatea Plus.

Cu experiența unei cariere dedicate muzicii, dirijorul vorbește despre relația dintre dirijor și orchestră, despre autoritate, pregătire și despre responsabilitatea de a transforma viziunea muzicală într-o interpretare coerentă.

Nu trebuie să fie unul măcar în orchestră care să știe ceva mai mult decât tine, că altfel nu-i domini, ci te domină ei și te mănâncă”, explică Florin Totan, dezvăluind una dintre regulile care, în opinia sa, stau la baza relației dintre dirijor și orchestră.

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 2 octombrie, de la ora 15:00.

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