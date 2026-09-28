Jaf de proporții în Piatra-Neamț. Hoții au plecat cu un kilogram de aur

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 15:34

Doi bărbați, din Vrancea și Brașov, au fost arestați preventiv pentru furtul unor bijuterii de 100.000 de euro, o parte din pradă fiind găsită îngropată.

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