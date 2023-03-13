Ochii sufletului sunt mereu deschiși

Scris de Monica Ghinet Publicat: 13 mar. 2023, 11:37

În data de 12.03.2023, pompierii, polițiștii și jandarmii nemțeni au fost prezenți alături de femeile membre ale Asociației Nevăzătorilor – Filiala Județeană Neamț, pentru a le dărui un mărțișor și a le transmite gândurile și sfaturile lor.

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