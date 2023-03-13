În data de 12.03.2023, pompierii, polițiștii și jandarmii nemțeni au fost prezenți alături de femeile membre ale Asociației Nevăzătorilor – Filiala Județeană Neamț, pentru a le dărui un mărțișor și a le transmite gândurile și sfaturile lor.
În data de 12.03.2023, pompierii, polițiștii și jandarmii nemțeni au fost prezenți alături de femeile membre ale Asociației Nevăzătorilor – Filiala Județeană Neamț, pentru a le dărui un mărțișor și a le transmite gândurile și sfaturile lor.
Ochii sufletului sunt mereu deschiși și pot observa ceea ce graba sau obișnuința scapă simțurilor. Acesta a fost gândul de la care oamenii legii din Neamț au pornit în această misiune specială.
Persoanele care au dizabilități de auz sau de vorbire pot folosi numărul unic 113 pentru mesajele asociate apelurilor de urgență, după o înregistrare prealabilă a propriului număr de telefon în baza de date a Sistemului pentru apeluri de urgență.
Serviciul SMS 113 este soluția implementată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire care vor să apeleze serviciul de urgență 112.
Serviciul SMS 113 permite comunicarea prin mesaje scurte de tip SMS cu persoanele înregistrate în baza de date a SNUAU, păstrând caracteristicile funcționale de bază ale serviciului 112 de voce: gratuitate și accesibilitate.
Pentru înregistrarea în baza de date SNUAU, solicitantul trebuie să furnizeze administratorului SNUAU, după caz, informaţii referitoare la:
identitatea şi datele de contact ale solicitantului (şi ale reprezentantului legal, după caz);
reprezentarea legală a solicitantului;
existenţa dizabilităţii de auz şi/sau vorbire a solicitantului;
numărul/numerele de telefon care se vor înscrie în Baza de date a SNUAU;
numele şi numărul de telefon ale persoanei de ajutor în caz de urgenţă.
Documentele necesare înregistrării sunt:
Cererea de înregistrare
Documente doveditoare aferente cererii de înregistrare
Act de identitate pentru solicitant
Documente care atestă existenţa dizabilităţii solicitantului şi (după caz):
Act de identitate pentru reprezentantul legal
Documentele reprezentantului legal care atestă calitatea acestuia în raport cu solicitantul.
Sursa: Realitatea de Neamt