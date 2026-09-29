S-a prefăcut grav bolnav și a cerut bani pentru tratamente. Cum ar fi obținut 171.500 de lei de la mai multe persoane

Un bărbat din București este trimis în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, după ce ar fi convins mai multe persoane că suferă de boli grave și are nevoie urgentă de bani pentru tratamente, echipamente medicale și operații.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 7 martie 2021 – 1 iunie 2022, acesta ar fi obținut în total aproximativ 171.500 de lei, echivalentul a aproape 33.000 de euro.
Dosarul a fost instrumentat de polițiștii Secției 8 din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Ancheta a vizat 109 acte materiale de înșelăciune.
Ar fi simulat o stare medicală gravă
Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi construit o poveste în jurul unor presupuse probleme medicale grave. El ar fi lăsat impresia că este internat în spital și că are nevoie de sprijin financiar pentru tratamente și produse medicale.
Investigația a stabilit, conform polițiștilor, că starea de sănătate prezentată de bărbat nu ar fi corespuns realității.
Pentru a-i convinge pe cei cărora le solicita bani, acesta ar fi invocat inclusiv necesitatea unor echipamente medicale și a unor intervenții chirurgicale.
A apelat și la o relație afectivă
Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi folosit și o altă metodă pentru a obține bani: ar fi creat aparența unei relații afective cu una dintre persoanele vătămate.
În acest context, femeia ar fi fost determinată să creadă că bărbatul se confruntă cu probleme medicale serioase și că are nevoie de ajutor financiar pentru alimente, tratamente și alte cheltuieli medicale.
Peste 130.000 de lei, în 103 tranzacții
Potrivit datelor din anchetă, persoana respectivă și alte victime ar fi efectuat 103 tranzacții financiare, în valoare totală de peste 132.000 de lei.
O altă persoană ar fi fost convinsă să îi ofere aproximativ 38.000 de lei, după ce bărbatul ar fi prezentat aceeași situație medicală.
În urma acestor operațiuni, anchetatorii au calculat un prejudiciu total de aproximativ 171.500 de lei.
Dosarul a ajuns în instanță
Polițiștii au continuat cercetările după sesizarea primită în 2022 de la una dintre persoanele care susținea că a fost indusă în eroare. Probele administrate în dosar au dus la trimiterea în judecată a bărbatului pentru înșelăciune în formă continuată.
El este acuzat că ar fi folosit în mod repetat aceeași metodă pentru a obține bani, prezentându-se drept o persoană grav bolnavă care avea nevoie urgentă de sprijin financiar.
Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, iar trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare definitivă.