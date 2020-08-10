Și-a înjunghiat soția! A fost arestat pentru tentativă de omor!

La data de 7 august , polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au identificat și reținut pentru 24 de ore un bărbat de 65 de ani, sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.

Din investigații a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict intrafamilial, cel în cauză ar fi agresat-o pe soția sa, de 59 de ani, din Borlești, cu un obiect tăietor-înțepător, în timp ce se aflau într-o anexă a locuinței. Aceasta a suferit leziuni, fiind preluată de un echipaj medical și transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

În urma constatării medico-legale, încadrarea juridică a faptei a fost schimbată din violență în familie în tentativă de omor.

Ancheta a fost preluată de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

La data de 8 august, persoana bănuită de comiterea faptei a fost prezentată instanței de judecată, față de aceasta fiind dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile.