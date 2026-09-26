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Șofer cu permisul suspendat, încătușat în Neamț după ce a refuzat testarea și recoltarea probelor
FOTO: Arhivă
Publicat26 sept. 2026, 15:36
Actualizat26 sept. 2026, 15:37
Polițiștii au oprit autoturismul după ce au observat un mers sinuos, iar conducătorul auto a refuzat procedurile de verificare.
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