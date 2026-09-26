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Șofer cu permisul suspendat, încătușat în Neamț după ce a refuzat testarea și recoltarea probelor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 sept. 2026, 15:36
Actualizat26 sept. 2026, 15:37

Polițiștii au oprit autoturismul după ce au observat un mers sinuos, iar conducătorul auto a refuzat procedurile de verificare.

Un bărbat de 36 de ani, din Roznov, a fost reținut de polițiști după ce a fost oprit în trafic, pe strada Tineretului. Polițiștii au observat că autoturismul avea un mers sinuos și au procedat la oprirea acestuia.

Conducătorul auto a refuzat să prezinte documentele solicitate, motiv pentru care polițiștii l-au încătușat și l-au condus la sediul Poliției Orașului Roznov. Verificările au arătat că dreptul acestuia de a conduce era suspendat.

Dosar penal după controlul în trafic

Pentru că bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat testarea cu aparatul etilotest. Acesta a refuzat testarea și a fost dus la Spitalul Județean Neamț pentru recoltarea de probe biologice. Și această procedură a fost refuzată.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

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