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Transportul elevilor, verificat de polițiștii din Neamț: 27 de amenzi și două vehicule indisponibilizate
FOTO: Poliția Română/Facebook
Publicat26 sept. 2026, 11:47
Actualizat26 sept. 2026, 15:51
Acțiunea TRUCK&BUS a urmărit legalitatea transportului rutier de persoane și siguranța copiilor care merg la școală.
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