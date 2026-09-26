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Transportul elevilor, verificat de polițiștii din Neamț: 27 de amenzi și două vehicule indisponibilizate

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 sept. 2026, 11:47
Actualizat26 sept. 2026, 15:51

Acțiunea TRUCK&BUS a urmărit legalitatea transportului rutier de persoane și siguranța copiilor care merg la școală.

Polițiștii rutieri din județul Neamț au desfășurat o acțiune de control dedicată transportului rutier de persoane, cu accent pe vehiculele folosite pentru transportul elevilor. Verificările au avut loc în cadrul acțiunii TRUCK&BUS.

Polițiștii au urmărit legalitatea transporturilor, documentele obligatorii și respectarea condițiilor impuse pentru efectuarea transportului de elevi. Acțiunea a fost desfășurată în contextul începerii noului an școlar.

Controale pentru transportul școlar

În urma controalelor au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale, iar două vehicule au fost indisponibilizate. Verificările au urmărit inclusiv depistarea transporturilor efectuate fără documentele sau autorizațiile necesare.

Acțiunile de acest tip sunt desfășurate pentru reducerea riscului de accidente și pentru verificarea condițiilor în care elevii sunt transportați către și de la unitățile de învățământ.

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