Tichetele de creșă cresc la 770 de lei din octombrie 2026. Ce valoare au tichetele culturale

Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună din octombrie 2026. Vezi cât valorează tichetele culturale și ce sume se aplică în 2027.
Vești bune pentru angajații care beneficiază de bilete de valoare. Din octombrie 2026, valoarea tichetelor de creșă crește la 770 de lei pe lună. Totodată, au fost stabilite noile valori pentru tichetele culturale, care pot ajunge la 260 de lei lunar sau 510 lei pentru un eveniment.
Noile valori sunt valabile pentru semestrul al doilea al anului 2026, potrivit ordinelor emise de Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, respectiv Ministerul Culturii.
Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună
Începând cu octombrie 2026, valoarea tichetelor de creșă crește la 770 de lei pe lună.
Noua sumă a fost stabilită prin Ordinul nr. 1.255/1.187/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 830 din 30 septembrie 2026. Valoarea de 770 de lei reprezintă plafonul lunar care poate fi acordat sub forma tichetelor de creșă.
Anterior, pentru lunile august și septembrie 2026, valoarea tichetelor de creșă era de 740 de lei pe lună.
Cât valorează tichetele de creșă în 2026
aprilie – septembrie 2026: 740 lei/lună;
octombrie 2026 – ianuarie 2027: 770 lei/lună;
februarie – martie 2027: 770 lei/lună.
Valoarea de 770 de lei se va aplica, potrivit ordinului, și în primele două luni prevăzute pentru semestrul I din 2027, respectiv februarie și martie.
Tichetele culturale cresc și ele în a doua parte a anului
Noi valori au fost stabilite și pentru tichetele culturale.
În semestrul al doilea din 2026, acestea pot avea o valoare de maximum:
260 de lei pe lună, dacă sunt acordate cu regularitate;
510 lei pentru fiecare eveniment, dacă sunt acordate ocazional.
Valorile au fost stabilite prin Ordinul nr. 1.187/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 778 din 15 septembrie 2026.
Noile valori se păstrează și în 2027
Majorarea tichetelor nu se limitează la ultimele luni ale anului 2026.
Atât valoarea de 770 de lei pentru tichetele de creșă, cât și valorile stabilite pentru tichetele culturale vor fi menținute și în februarie și martie 2027, conform prevederilor actelor normative.
Câți bani pot primi angajații prin tichete
Prin noile valori, angajații eligibili pot beneficia de un sprijin mai mare pentru cheltuielile legate de creșterea copiilor, în cazul tichetelor de creșă, sau pentru activități și produse culturale, în cazul tichetelor culturale.
Este important de precizat că valorile reprezintă plafonul legal al tichetelor, iar acordarea acestora se face în condițiile prevăzute de legislația privind biletele de valoare.
Astfel, din octombrie 2026, principala modificare este creșterea valorii tichetelor de creșă de la 740 la 770 de lei pe lună, în timp ce tichetele culturale ajung la maximum 260 de lei lunar sau 510 lei pentru un eveniment.