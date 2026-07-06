Transfăgărășanul se închide astăzi pe mai multe tronsoane, din cauza a două evenimente

Traficul rutier se va închide astăzi, 6 iulie, pe mai multe tronsoane ale DN 7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea a două evenimente: „Turul Ciclist al Sibiului” și o ședință privată foto-video cu autoturisme. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să evite deplasarea pe acest drum și să respecte semnalizările temporare montate în zonă.

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