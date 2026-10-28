Un minor de 16 ani e suspectat că a produs un accident într-o localitate din Neamț. Acesta nu are permis de conducere

Polițiștii au identificat un minor de 16 ani, domiciliat în Cordun, ca fiind posibilul autor al unui eveniment rutier din satul Miron Costin, produs pe 27 octombrie. Tineretul a părăsit locul faptei și ar fi condus fără permis.
Secția de Poliție Rurală Dulcești a fost sesizată pe 27 octombrie cu privire la un accident în care au fost implicate mai multe autovehicule, cu pagube materiale. Autorul evenimentului a părăsit locul faptei, existând suspiciunea că nu deține permis de conducere.
La fața locului, polițiștii au identificat autoturismul implicat, care avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare provizorii. Nu a fost găsită nicio persoană în interiorul mașinii sau în apropierea acesteia.
Investigațiile au stabilit că proprietarul legal al autoturismului nu era prezent, iar plăcuțele montate aparțineau unui alt vehicul. Activitățile investigativ-operative au condus la identificarea unui minor de 16 ani, din comuna Cordun, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.
Potrivit poliției, tineretul s-ar fi aflat la volan însoțit de mai mulți pasageri. Pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de mers, ar fi pierdut controlul asupra volanului și a avariat trei autoturisme parcate în afara părții carosabile.
A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.