Un minor de 16 ani e suspectat că a produs un accident într-o localitate din Neamț. Acesta nu are permis de conducere

Publicat 28 oct. 2026, 14:22 Sursă Ziar Piatra Neamț

Polițiștii au identificat un minor de 16 ani, domiciliat în Cordun, ca fiind posibilul autor al unui eveniment rutier din satul Miron Costin, produs pe 27 octombrie. Tineretul a părăsit locul faptei și ar fi condus fără permis.

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