Cupele TCE 3 Brazi și Municipiului Piatra Neamț, câștigate de tandemul Aurel Cojocariu și Chavi

Ambele trofee ale competițiilor de sărituri peste obstacole desfășurate la Baza Hipică „Virgil Bărbuceanu“ în perioada 13-16 august 2020 – Cupa „TCE 3 Brazi“, ediția a XI-a și Cupa Municipiului Piatra Neamț, ediția a XXIII-a – au fost câștigate de nemțeanul Aurel Cojocariu cu calul Chavi, proprietatea lui Marius Lupu. Aurel Cojocariu este legitimat, în prezent, la clubul Regatul Cailor București.

Ambele trofee ale competițiilor de sărituri peste obstacole desfășurate la Baza Hipică „Virgil Bărbuceanu“ în perioada 13-16 august 2020 – Cupa „TCE 3 Brazi“, ediția a XI-a și Cupa Municipiului Piatra Neamț, ediția a XXIII-a – au fost câștigate de nemțeanul Aurel Cojocariu cu calul Chavi, proprietatea lui Marius Lupu. Aurel Cojocariu este legitimat, în prezent, la clubul Regatul Cailor București.

Fondul de premiere a fost asigurat de Grupul de Firme TCE 3 Brazi și Primăria Piatra Neamț.

La startul probelor cuprinse în programul competițional s-au prezentat peste 60 de cai și peste 70 de călăreți din întreaga țară, la toate categoriile: copii, juniori 1, juniori 2, amatori, amazoane și seniori.

„Deși competițiile s-au desfășurat în condițiile vitrege impuse de restricțiile sanitare pentru prevenirea răspândirii infectării cu noul coronavirus, sportivii s-au prezentat la un înalt nivel tehnic. Evoluția călăreților a fost apreciată de toți tehnicienii prezenți, iar iubitorii sportului ecvestru care au urmărit întrecerile on-line au reacționat pe rețelele de socializare din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, exprimându-și admirația pentru excelentul cadru natural în care este amplasată Baza Hipică și pentru spectacolul oferit de participanți“, a declarat Costache Lupu, președintele ACSE Piatra Neamț.

Organizatorii – Federația Ecvestră Română și Asociația Club Sportiv Ecvestru „Costache Lupu“ – mulțumesc susținătorilor acestor două competiții și tuturor colaboratorilor.