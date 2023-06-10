Festivalul de minihandbal ”Mircea Fleșeriu”, o nouă ediție bogată

Scris de Monica Ghinet Publicat: 10 iun. 2023, 10:14

Festivalul de minihandbal ”Mircea Fleșeriu” continuă să fie unul de tradiție și atractiv pentru multe dintre echipele care știu de existența sa. Cei care au venit în trecut se întorc și-n 2023, astfel că Sala Ceahlăul din Piatra Neamț va fi din nou inundată de bucuria copiilor de a se juca de-a handbalul.

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