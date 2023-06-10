Festivalul de minihandbal ”Mircea Fleșeriu”, o nouă ediție bogată

Festivalul de minihandbal ”Mircea Fleșeriu” continuă să fie unul de tradiție și atractiv pentru multe dintre echipele care știu de existența sa. Cei care au venit în trecut se întorc și-n 2023, astfel că Sala Ceahlăul din Piatra Neamț va fi din nou inundată de bucuria copiilor de a se juca de-a handbalul.
Festivalul de minihandbal ”Mircea Fleșeriu” continuă să fie unul de tradiție și atractiv pentru multe dintre echipele care știu de existența sa. Cei care au venit în trecut se întorc și-n 2023, astfel că Sala Ceahlăul din Piatra Neamț va fi din nou inundată de bucuria copiilor de a se juca de-a handbalul.
Ca și-n anii anteriori, este o competiție care nu se va lăsa cu clasamente și premii individuale fiindcă este mai important un gol marcat din 4-5 pași sau după ce s-a călcat semicercul decât un amărât de rezultat necesar doar pentru statistici seci. Scopul turneului este altul, și anume acela de a lăsa libertatea antrenorilor să utilizeze toți copiii prezenți fără să le pese că adversarul are un gol în plus sau în minus.
Festivalul de minihandbal ”Mircea Fleșeriu” este dedicat în acest an copiilor născuți în 2012 și mai mici. Grupa mare este alcătuită din copii născuți în mod special în 2012 și 2013, băieți și fete. Grupa mică le va da șansa celor născuți în 2014 și mai mici să joace la nivelul lor de vârstă.
Echipe participante: CSS Târgu Neamț (antrenori Cristian Bursuc și Ovidiu Tătaru), Pașcani (echipă alcătuită din copii de la CSM Pașcani și Școala I.Cantacuzino Pașcani, antrenori Cătălina Rotaru și Alexandru Savu), LPS Roman (antrenori Vasilica Lazăr, Viorel Lazăr, Andreea Creangă); ACS Preventis Iași (antrenor Mihai Timofte); ABC Handball Kids Iași (antrenor Bogdan Constantin); CSO Buhuși (antrenor Mirela Popa); CSS Bacău (antrenor Georgiana Vîntu); OK Sport Onești (antrenor Laura Roșu); Prosport Focșani (antrenori Loredana Pavel și Alexandra Vișan); CS Handbal Art Galați (antrenor Gabriela Talabă); LPS Piatra Neamț (antrenor Rebeca Cernat); AS Sportul Piatra Neamț (antrenori Ovidiu Ilisei, Florin Andriesei, Vlad Drugă). Numărul total al copiilor se ridică la peste 320.
Importante sunt și premiile, iar pentru asta trebuie să mulțumim firmelor Simba Invest și Vitamin Aqua pentru sprijin și pentru că au ales să ne fie alături, iar copiii să plece de la Piatra Neamț cu amintiri frumoase, cu visul de a deveni mari handbaliști, dar și cu ceva dulce ”în buzunar”.