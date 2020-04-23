Pauza competițională impusă de pandemie, un test pentru fotbaliștii juniori

Florin Axinia, antrenor al echipei de Juniori B de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț, consideră că fiecare dintre copiii aflați aproape de a face pasul către seniorat dă un test imprevizibil, dar care se poate dovedi important. El este de părere că în aceste zile de pauză competițională impusă de apariția pandemiei cu noul coronavirus se poate vedea care dintre juniorii români sunt sau nu de viitor.

Florin Axinia, antrenor al echipei de Juniori B de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț, consideră că fiecare dintre copiii aflați aproape de a face pasul către seniorat dă un test imprevizibil, dar care se poate dovedi important. El este de părere că în aceste zile de pauză competițională impusă de apariția pandemiei cu noul coronavirus se poate vedea care dintre juniorii români sunt sau nu de viitor.

”Acum se vede care dintre juniori sunt de viitor. Nu mă refer doar la cei de la CSM Ceahlăul, ci în general. Știm că trebuie să stea în casă, dar ei trebuie să dovedească faptul că au mentalitatea necesară pentru a deveni fotbaliști buni. Și nu numai fotbaliști, ci oameni pe care să te bazezi. Acum se vede mentalitatea fiecăruia, modul în care privește lucrurile, iar noi, antrenorii, vom avea rezultatele în față la reunirea de peste câteva săptămâni, când vom vedea cum au tratat ei perioada aceasta. Indiferent dacă îi verificăm sau nu dacă și-au făcut programul de antrenament, rămâne de bază psihicul lor, puterea lor mentală de a se menține într-o formă bună din punct de vedere fizic, dar și educația. Până atunci, le urez tuturor să fie sănătoși, să aibă răbdare și să aibă încredere că din punct de vedere fotbalistic nimic nu este pierdut” , declară Florin Axinia, antrenor al echipei de Juniori B de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț.

Tehnicianul a precizat că fiecare junior de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț a primit program de pregătire încă din martie. Alături de colegii săi, Valentin Avădanei și Daniel Mahu, ține legătura cu jucătorii. Se știe că nici unul nu are probleme medicale și că sunt dornici de a reveni pe teren atât pentru antrenamente, dar mai ales pentru meciuri.

CSM Ceahlăul Piatra Neamț este pe locul 5 după 21 de etape desfășurate în Campionatul Național de Juniori B, Seria A. Obiectivul echipei la care ”principal” este Axinia a fost acela de a termina în primele patru echipe ale seriei având în vedere că mulți dintre componenții acestei formații sunt mai mici de vârstă decât adversarii lor.

La Juniori A, acolo unde Axinia îi este secund lui Valentin Avădanei, echipa pietreană ocupă locul 1 în clasament și are ca obiectiv calificarea la turneul final al întrecerii.