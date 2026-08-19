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Sport· 1 min citire
Rodri, transfer spectaculos la Barcelona. Catalanii au oficializat mutarea
Rodri s-a transferat la Barcelona FOTO: Wikimedia Commons
FC Barcelona a anunțat oficial transferul lui Rodri, după câteva zile de negocieri cu Manchester City.
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