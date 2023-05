In data de 17.05. 2023 a fost transferat la SJU Suceava, pe cale terestra, un angajat al Spitalului de Urgenta Piatra Neamt care a instalat un accident vascular cerebral ischemic acut in timpul orelor de serviciu.

” Este un exemplu relevant pentru colaborarea dintre doua unitati medicale mari din nord-estul tarii. Pentru acest pacient s-a initiat tromboliza la Spitalul Judetean Piatra Neamt, iar in continuare, la Spitalul Judetean Suceava, s-a efectuat tratamentul endovascular (trombaspiratie), in compartimentul de Radiologie Interventionala. Pacientul a fost internat initial pe sectia ATI (12 ore) fiind ulterior transferat pe sectia de Neurologie, cu evolutie favorabila, interventia precoce in acest caz fiind esentiala pentru recuperarea deficitelor neurologice.” – dr. Daniela Neagu medic sef sectie Neurologie in cadrul SJUSV.

Echipa medicala implicata a fost formata din dr. Ioana Boarescu medic neurolog, dr. Creteanu Mihai Jr., dr. Husar Alexandra si medicul rezident Gabriel Mircea medici radiologi interventionisti si dr. Titieni Denisa medic ATI.

Echipa medicala a sectiei de Neurologie a Spitalului Judetean Suceava a primit, in acest an, din partea Organizatiei Europene de Stroke, premiul Angels ”Platinum ”, un premiu onorific, pentru a recompensa munca depusa si ingrijirile excelente in domeniul Accidentului Vascular Cerebral.

