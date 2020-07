Din păcate salvamontiștii nemțeni nu au mai putut face nimic pentru un bărbat din Baia Mare care se afla în concediu în Neamț cu soția.

În jurul orei 11:30, salvamontiștii au fost solicitați să intervină la peste 1.200 de metri, pe traseul care duce la Cascada Duruitoarea. Cum plafonul de nori este foarte jos, intervenția cu elicopterul a fost imposibilă, singura variantă fiind transportul pe cale terestră.

”Am forțat deplasarea cu un utilaj, cred că în 25 de minute am ajuns la victimă. Din păcate l-am găsit prăbușit pe potecă. Nu mai avea puls, prezenta cianoze, de aceea am suspectat un accident cardiac. Am încercat tot ce este omenește posibil: oxigen, defibrilaror. Am făcut resuscitare cardio-respiratorie peste 45 de minute,dar victima nu a răspuns manevrelor”, a declarat Raul Papalicef , șef serviciu Salvamont Neamț.

Salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiși să fie echipați corespunzător și mai ales să nu urce muntele dacă se știu cu probleme medicale sau nu au condiție fizică, mai ales în aceste zile când vremea este capricioasă: plouă , iar umiditatea este undeva la 90%.