Bloc cuprins de flăcări în Craiova: zeci de oameni, evacuați de pompieri - VIDEO
Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineață într-un apartament dintr-un bloc situat pe bulevardul Dacia din Craiova. La scurt timp după apelul de urgență, mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru a limita extinderea flăcărilor.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, inițial au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, alături de o ambulanță SMURD. Pe măsură ce situația a fost evaluată, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă o autospecială de stingere și o autospecială pentru salvare de la înălțime, pentru a putea acționa eficient în condiții de siguranță.
Locatarii au fost evacuați, iar o parte dintre ei au ieșit singuri din bloc
Pompierii au evacuat două persoane din imobil, în timp ce alte 12 au reușit să iasă singure din clădire înainte ca situația să devină periculoasă. Reprezentanții ISU au transmis că, până în acest moment, nu au fost înregistrate victime. Intervenția este în desfășurare, iar echipajele acționează pentru stingerea incendiului și pentru înlăturarea oricărui risc.
Citește și:
- 11:52 - Ninel Peia: Minciuna care a dărâmat Democrația!
- 11:25 - Ultima ședință a Guvernului Bolojan înainte de decizia PSD a început. Agenda este încărcată cu proiecte de acte normative
- 09:45 - Horațiu Potra, adus astăzi la Înalta Curte. Judecătorii decid dacă rămâne în arest preventiv
- 08:19 - Ilie Bolojan, vizită noctură la PNL București. Premierul refuză demisia și mizează pe continuarea reformelor, în ciuda amenințărilor PSD
