Nuclearelectrica a aprobat împrumut de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Cernavodă

Acționarii Societății Naționale Nuclearelectrica au aprobat joi, 29 octombrie 2026, contractarea unei finanțări de 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă.
Hotărârea a fost adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) cu 99,87700% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Finanțarea este structurată în două contracte distincte, fiecare în valoare de 400 de milioane de euro.
Proiectul de retehnologizare are ca scop prelungirea duratei de exploatare a Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă cu un nou ciclu de 30 de ani. Banca Europeană de Investiții (BEI) a aprobat deja acordarea fondurilor, iar semnarea contractelor este sub rezerva finalizării condițiilor de finanțare.
Potrivit Ministerului Energiei, condițiile aprobate prevăd o maturitate a finanțării de 22 de ani și o perioadă de grație de patru ani pentru rambursarea principalului. Accesarea efectivă a fondurilor este condiționată de intrarea în vigoare a unei garanții de stat care să acopere 80% din principalul împrumutului, sumă ce corespunde la 640 de milioane de euro.
Garanția urmează să fie formalizată printr-un contract separat între BEI și statul român, prin intermediul Ministerului Finanțelor. Semnarea acestui document va avea loc după obținerea aprobărilor necesare, inclusiv a deciziei Comisiei Europene privind ajutorul de stat.
Stadiul proiectului SMR Doicești
În aceeași zi, acționarii au analizat și situația proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei, peste 80% dintre condițiile asociate deciziei finale de investiție nu fuseseră încă îndeplinite.
AGEA a aprobat cu 90,13366% din voturi măsurile propuse pentru activitatea RoPower Nuclear, compania de proiect implicată în dezvoltarea SMR Doicești. Măsurile vizează reorganizarea priorităților și eficientizarea cheltuielilor, concentrându-se asupra îndeplinirii condițiilor prioritare necesare continuării investiției.
Selecția membrilor Consiliului de Administrație
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a aprobat cu 100% din voturile valabil exprimate declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru ocuparea a cinci posturi în Consiliul de Administrație al SNN.
Procedura va fi derulată de Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 și normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.