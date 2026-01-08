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Politica· 1 min citire
George Simion anunță un protest de amploare: Pe 15 ianuarie, de la ora 18, ieșim în Piața Universității!
George Simion anunță un protest de amploare: Pe 15 ianuarie, de la ora 18, ieșim în Piața Universității!
Liderul partidului AUR, George Simion, cheamă românii la proteste pe 15 ianuarie, la Piata Universității
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