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Social· 1 min citire
Avariile de pe aducțiune afectează alimentarea cu apă la Târgu Neamț
FOTO: Arhivă
Pentru locuitorii afectați au fost puse la dispoziție recipiente cu apă potabilă în mai multe puncte din oraș.
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