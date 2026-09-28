Social· 1 min citire

Avariile de pe aducțiune afectează alimentarea cu apă la Târgu Neamț

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Neamt ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 09:36

Pentru locuitorii afectați au fost puse la dispoziție recipiente cu apă potabilă în mai multe puncte din oraș.

Problemele de alimentare cu apă continuă în zona Târgu Neamț, în contextul intervențiilor pentru remedierea unor defecțiuni apărute pe conducta de aducțiune. Lucrările vizează atât traseul apei brute din zona de captare, cât și infrastructura prin care apa potabilă ajunge către consumatori.

Apă distribuită temporar în recipiente

Pentru populația afectată de întreruperi sau de presiunea redusă din rețea, au fost amenajate puncte unde sunt disponibile recipiente cu apă potabilă. Măsura este una temporară, pentru perioada necesară intervențiilor tehnice.

Situația alimentării cu apă din zona Târgu Neamț a generat în ultimele săptămâni mai multe probleme și intervenții, astfel că locuitorii sunt îndemnați să urmărească anunțurile operatorului privind reluarea furnizării. Durata exactă a restricțiilor depinde de finalizarea reparațiilor și de stabilizarea sistemului de distribuție.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

intreruperi apa

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe