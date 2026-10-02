Mamă și fiu, răniți de bucăți de tencuială desprinse de pe un bloc din Piatra Neamț

Femeia și băiatul ei de 9 ani au fost loviți în zona capului și a umerilor chiar în momentul în care intrau în imobilul în care locuiesc.
O femeie de aproximativ 34 de ani și fiul ei, în vârstă de 9 ani, au fost răniți după ce mai multe bucăți de tencuială s-au desprins de pe terasa unui bloc și au căzut peste ei. Incidentul s-a produs în momentul în care familia intra în imobilul în care locuiește. Ceilalți doi copii ai femeii se aflau alături de aceasta, dar nu au fost răniți.
La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și ambulanță. Cele două victime au fost evaluate medical și transportate la spital. Femeia nu a avut nevoie de internare și a primit recomandări pentru tratament la domiciliu.
Copilul a rămas internat
Băiatul a fost internat în Secția de Chirurgie Pediatrică, medicii stabilind că suferise leziuni traumatice minore, care nu îi pun viața în pericol.
După incident, pompierii au îndepărtat tencuiala care risca să se desprindă. Imobilul este vechi și, potrivit informațiilor din anchetă, nu ar mai fi fost renovat de câteva decenii. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să stabilească responsabilitatea pentru starea clădirii.