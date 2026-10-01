Femeie decedată în Neamț. Soțul este cercetat în dosar

Procurorii susțin că bărbatul ar fi încercat să ascundă urmele și să prezinte moartea soției drept consecința unei accidentări produse de aceasta.
Polițiștii au fost sesizați în seara de 29 septembrie cu privire la moartea unei femei de 57 de ani din Dumbrava Roșie.
În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că, în timpul unui conflict spontan produs în locuință, soțul acesteia, în vârstă de 58 de ani, ar fi rănit-o cu un obiect tăietor la nivelul piciorului.
Suspectul, găsit în ziua următoare
Leziunea ar fi provocat o hemoragie severă, iar femeia a decedat. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi ascuns obiectul folosit și ar fi încercat să înlăture urme înainte de a susține că soția sa s-ar fi accidentat singură. Ulterior ar fi plecat la locuința fiicei sale din Piatra-Neamț.
Polițiștii l-au identificat în 30 septembrie, în jurul orei 14.10. Procurorul de caz a dispus reținerea sa pentru 24 de ore, cercetările vizând infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte în forma violenței în familie.
Acuzațiile reprezintă concluziile preliminare ale anchetei; stabilirea răspunderii penale aparține instanței.