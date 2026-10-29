Proiectile explozive descoperite pe traseul Autostrăzii A8 în județul Iași

Echipa pirotehnică a ISU Iași a identificat și ridicat patru proiectile explozive în localitățile Bogonos și Dumbrava, din județul Iași. Trei dintre ele se aflau pe traseul Autostrăzii A8.
Pompierii ieșeni au găsit un proiectil exploziv de calibru 152 mm în localitatea Dumbrava, comuna Lespezi, și trei proiectile de calibru 150 mm în Bogonos, comuna Lețcani. Acestea din urmă au fost descoperite pe traseul Autostrăzii A8.
Elementele de muniție au fost ridicate în condiții de siguranță și vor fi distruse ulterior, în cadrul unei misiuni special organizate.
Autoritățile recomandă ca persoanele care descoperă muniție neexplodată să sune imediat la 112. Este interzis să atingă, să ridice, să deplaseze sau să lovească obiectele suspecte, precum și să încerce să le demonteze sau să le valorifice.
Specialiștii avertizează șoferii și lucrătorii care manevrează utilaje să nu treacă cu mașinile peste obiectele suspecte. În cazul identificării unui astfel de element, este obligatorie oprirea imediată a lucrărilor și a manevrelor utilajelor în zona respectivă.
Responsabilii de șantier trebuie să dispună întreruperea activităților, îndepărtarea personalului din perimetrul periculos și delimitarea zonei. Lucrările pot fi reluate doar după înlăturarea pericolului și respectarea măsurilor stabilite de autorități.
Pirotehnicienii subliniază că vechimea, rugina sau aspectul deteriorat al unui proiectil nu înseamnă că acesta este lipsit de pericol.