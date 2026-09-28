Salvați Copiii susține Consiliul Național al Elevilor în disputa privind uniforma obligatorie în școli

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Salvați Copiii România s-a alăturat Consiliului Național al Elevilor (CNE) în criticile formulate împotriva proiectului de lege care prevede introducerea uniformei obligatorii în învățământul preuniversitar de stat. Organizația consideră că măsura nu răspunde problemelor majore din educație și cere ca deciziile care îi privesc pe elevi să fie luate după consultarea acestora.