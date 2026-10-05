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Zece incendii la biserici și mănăstiri din Neamț de la începutul anului

FOTO: IGSU/Facebook

FOTO: IGSU/Facebook

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 5 oct. 2026, 10:48

Pompierii au intervenit, până la începutul lunii octombrie, la zece incendii care au vizat lăcașuri de cult sau bunuri aparținând parohiilor din județ.

Zece incendii produse la biserici, mănăstiri sau bunuri aparținând unor parohii au fost înregistrate în județul Neamț de la începutul anului și până la 2 octombrie, potrivit datelor prezentate de Ziar Piatra Neamț.

Numărul incidentelor readuce în atenție vulnerabilitatea lăcașurilor de cult, în special a clădirilor care includ elemente constructive vechi, instalații electrice sau surse de încălzire și iluminat ce necesită verificări periodice.

Prevenția, esențială pentru protejarea patrimoniului

În cazul clădirilor religioase, un incendiu poate produce nu doar pagube materiale, ci și pierderea unor obiecte de patrimoniu, documente sau elemente arhitecturale dificil ori imposibil de înlocuit.

Situația centralizată pentru primele nouă luni ale anului oferă autorităților și administratorilor lăcașurilor de cult un indicator privind necesitatea controalelor și a măsurilor preventive. Articolul publicat luni prezintă bilanțul incidentelor înregistrate până la începutul lunii octombrie, fără a indica existența unei singure cauze comune pentru toate cazurile.

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