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David Popovici a câştigat proba de 200 m liber la Sette Colli Trophy

David Popovici a câştigat proba de 200 m liber la Sette Colli Trophy

David Popovici a câştigat proba de 200 m liber la Sette Colli Trophy

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 26 iun. 2023, 10:32

Popovici a stabilit un nou record al competiţiei la 200 m liber, după ce făcuse acest lucru şi la 100 m liber, sâmbătă, în finală

Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial şi european, a câştigat, duminică, proba de 200 m liber din cadrul ediţiei a 59-a a competiţiei Sette Colli Trophy de la Foro Italico (Roma), cu timpul de 1 min 45 sec 49/100.

Popovici a stabilit un nou record al competiţiei la 200 m liber, după ce făcuse acest lucru şi la 100 m liber, sâmbătă, în finală.

David Popovici a fost urmat în clasamentul final la 200 m liber de britanicul Tom Dean, la 1 sec 37/100, şi de italianul Stefano Di Cola, la 1 sec 41/100.

În seriile probei de 200 m liber, Popovici fusese înregistrat cu doar al patrulea timp, 1 min 47 sec 99/100.

La 200 m mixt, Mihai Gergely a fost al şaselea în Finala B (2:04.64) şi al 16-lea la general.

La 50 m fluture, Denis-Laurean Popescu a ocupat locul 21 (24.13), Daniel-Cristian Martin a încheiat pe 44 (24.77), Andrei Ungur pe 59 (25.25), Andrei-Mircea Anghel pe 61 (25.30), iar Tobias-George Dumitrache pe 64 (25.49).

În proba de 200 m bras, Daniel-Alexandru Nicuşan a fost al 52-lea la masculin (2:26.78), iar Henrietta Fangli a 34-a la feminin (2:36.36).

Aceasta a fost ultima verificare pentru Mondialele de nataţie de la Fukuoka (13-30 iulie), la care România va fi reprezentată de David Popovici şi de Andrei-Mircea Anghel.

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