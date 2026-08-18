Economie· 2 min citire

Prețurile au crescut din nou la pompă, la doar două zile de când Bolojan a micșorat acciza

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat18 aug. 2026, 11:36
SursăRealitatea PLUS

Prețurile au crescut din nou la pompă. Praf în ochi pentru șoferii care așteaptă în continuare o adevărată micșorare de preț. Deși acciza la motorină a fost redusă, în multe benzinării litrul se vinde în continuare cu aproximativ 10,35 lei.

Prețurile carburanților au crescut din nou în această dimineață, în condițiile în care ieri motorina standard era 10 lei și 5 bani. La aceeași benzinărie, astăzi o găsim cu 10 lei 20.

Ne uităm și la motorina premium, 11 lei, benzina standard, 9 lei 57, iar cea premium, 10 lei și 14 bani.

A intrat în vigoare reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard. Acciza a fost redusă cu 68 de bani pe litru, măsura fiind valabilă până la 31 august.

În urma reducerii, prețul motorinei ar fi trebuit să coboare sub pragul de 10 lei pe litru. În unele stații, acest lucru s-a întâmplat. O găseam cu o zi în urmă la 9 lei 99, praf în ochi pentru șoferi. Astăzi o găsim chiar și la 10 lei 35 în unele stații.

Sunt făcute și controale de către Consiliul Concurenței pentru a verifica dacă prețurile au crescut fictiv. Cert este că, de la o zi la alta, noi nu vedem o scădere, ci ba chiar o creștere, lucru care ne îngrijorează nu doar pe noi, ci și pe șoferii din țara noastră, care spun că în ultima perioadă au plătit un plin chiar și cu 100-150 de lei mai mult.

Odată cu această creștere, am putea vedea și în magazine prețuri mult mai mari.

 

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