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Actualitate· 1 min citire
Guvernul interimar a aprobat contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R - S.A.
CFR SA
Publicat21 aug. 2026, 09:29
Sursărealitatea.net
Acesta prevede cum va fi finanţată infrastructura feroviară în următorii cinci ani şi defineşte responsabilităţile asumate atât de către companie, cât şi de Ministerul Transporturilor.
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