Social· 1 min citire

Sancțiuni drastice pe șosele. Permis anulat și interdicție de 3 ani pentru circulația pe contrasens

FOTO: Captură video

FOTO: Captură video

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Neamt ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 sept. 2026, 18:56
Actualizat27 sept. 2026, 19:12

Un nou proiect legislativ propune pedepse extrem de aspre pentru conducătorii auto care pun în pericol siguranța rutieră rulând pe sensul opus.

Legislatorii pregătesc o lovitură dură pentru conducătorii auto care sfidează regulile de circulație și pun în pericol viețile celorlalți participanți la trafic. Potrivit unui nou proiect de lege, circulația pe contrasens nu va mai fi sancționată doar cu o simplă suspendare a dreptului de a conduce, ci cu anularea definitivă a permisului auto.

Toleranță zero pentru șoferii periculoși

Măsura vine în contextul înmulțirii accidentelor grave provocate de șoferii care intră pe sensul opus de mers, în special pe autostrăzi și drumuri expres, unde vitezele de deplasare sunt ridicate, iar impactul frontal este de cele mai multe ori fatal. Conform propunerii legislative, cei care săvârșesc această abatere extrem de gravă vor suporta consecințe pe termen lung. După anularea permisului de conducere, persoanele vinovate nu vor mai avea dreptul să se prezinte la un nou examen auto timp de trei ani.

Inițiatorii proiectului susțin că sancțiunile actuale din Codul Rutier nu sunt suficient de aspre pentru a descuraja acest comportament iresponsabil. Prin introducerea acestei perioade de interdicție de 36 de luni, autoritățile speră să reducă drastic numărul tragediilor de pe șoselele din România.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

permis suspendat contrasens

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe