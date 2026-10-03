Cât costă o nuntă cu 100 de invitați în 2026. Bugetul de care au nevoie mirii și cum pot reduce cheltuielile
Costuri nuntă în 2026
Cât costă o nuntă cu 100 de invitați în 2026? Vezi estimările de buget, principalele cheltuieli și metodele prin care mirii pot reduce costurile.
Organizarea unei nunți în România a devenit o investiție importantă pentru cuplurile care își doresc un eveniment cu aproximativ 100 de invitați. În 2026, bugetul unei nunți poate varia semnificativ în funcție de oraș, locație, meniul ales și furnizorii contractați.
Estimările disponibile în piață indică valori cuprinse, în unele cazuri, între 75.000 și 95.000 de lei pentru o nuntă cu 100 de invitați, în timp ce un eveniment cu servicii mai numeroase sau furnizori din segmentul premium poate depăși 100.000-150.000 de lei.
Cât costă o nuntă cu 100 de invitați în 2026
Cea mai mare parte a bugetului este alocată, de regulă, pentru locație și meniu. Pentru orașele mari, meniul de nuntă poate porni de la aproximativ 450-500 de lei de persoană și poate trece de 750 de lei în cazul locațiilor premium.
Pentru 100 de invitați, doar restaurantul și meniul pot ajunge astfel la zeci de mii de lei. La această sumă se adaugă costurile pentru muzică, fotografie și videografie, decor, flori, ținute, verighete, tort, invitații și alte servicii.
O estimare orientativă a bugetului poate arăta astfel:
locație și meniu: aproximativ 45%-55% din buget;
foto-video: aproximativ 10%-12%;
muzică: costul diferă semnificativ în funcție de alegerea unui DJ sau a unei formații;
decor și flori: aproximativ 6%-8%;
ținută și verighete: o categorie care poate varia considerabil în funcție de preferințele mirilor.
Care sunt cele mai mari cheltuieli la o nuntă
Numărul invitaților este unul dintre principalii factori care determină costul final. Odată cu creșterea numărului de persoane cresc automat cheltuielile pentru meniuri, băuturi, tort, mărturii și, în anumite situații, pentru decor.
Locația și meniul reprezintă, de obicei, cea mai mare componentă a bugetului. Unele pachete includ deja băuturile, candy bar-ul sau alte servicii, motiv pentru care este important ca mirii să verifice exact ce conține oferta înainte de semnarea contractului.
Muzica poate reprezenta, la rândul ei, o cheltuială importantă. Alegerea unei formații live în locul unui DJ poate modifica substanțial bugetul. Estimările disponibile pentru 2026 indică, orientativ, costuri de aproximativ 2.500-6.000 de lei pentru un DJ și 12.000-26.000 de lei pentru o formație, în funcție de furnizor și pachet.
Cum poți reduce costul unei nunți în 2026
Mirii care vor să organizeze o nuntă cu 100 de invitați fără să depășească bugetul stabilit pot reduce cheltuielile prin câteva decizii luate încă din etapa de planificare.
1. Compară mai multe locații
Prețurile meniurilor diferă semnificativ de la o locație la alta. Este important ca ofertele să fie comparate nu doar după prețul meniului, ci și după serviciile incluse.
Un meniu aparent mai ieftin poate deveni mai costisitor dacă băuturile, tortul, decorul sau alte servicii sunt facturate separat.
2. Alege cu atenție muzica
Un DJ poate reprezenta o alternativă la o formație live atunci când obiectivul principal este reducerea bugetului pentru muzică. Diferența de cost poate fi semnificativă, în funcție de furnizor și de durata programului artistic.
3. Redu cheltuielile pentru decor
Decorul și florile pot ajunge la câteva mii sau chiar peste 10.000 de lei, în funcție de dimensiunea evenimentului și de complexitatea amenajării.
O variantă pentru reducerea costurilor este alegerea unui decor simplu, cu mai puține elemente florale și utilizarea unor accesorii care pot fi refolosite.
4. Stabilește lista de invitați de la început
Fiecare invitat suplimentar înseamnă, în general, un cost suplimentar pentru meniu și băuturi. De aceea, stabilirea listei înainte de alegerea locației poate ajuta la controlul bugetului.
5. Cere oferte complete de la furnizori
Înainte de semnarea contractelor, mirii ar trebui să verifice toate costurile suplimentare: taxe, ore suplimentare, transport, cazare, meniuri pentru furnizori, servicii incluse și eventualele costuri pentru modificarea numărului de invitați.
Cât costă o nuntă în București și în alte orașe
Prețul unei nunți poate varia considerabil în funcție de oraș. În București și în alte centre urbane mari, prețurile pentru locații și servicii pot fi mai ridicate decât în alte zone ale țării.
Pentru 2026, unele estimări indică pentru București un buget total de aproximativ 15.000-25.000 de euro pentru o nuntă cu 100 de invitați, în funcție de nivelul serviciilor și de furnizorii aleși.
Nu există însă un preț standard pentru o nuntă de 100 de persoane. Bugetul final depinde de alegerile mirilor și de ceea ce este inclus în pachetele contractate.
Bugetul unei nunți nu se rezumă la meniul de restaurant
Pe lângă meniul și locația evenimentului, bugetul trebuie să includă și alte categorii de cheltuieli:
fotograf și videograf;
DJ sau formație;
decor și flori;
rochia de mireasă și costumul mirelui;
verighete;
machiaj și coafură;
tort și candy bar;
invitații și papetărie;
mărturii;
transport și cazare, dacă sunt necesare;
eventuale taxe și servicii suplimentare.
Pentru o estimare realistă, specialiștii recomandă ca mirii să stabilească de la început bugetul maxim și să păstreze o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute.
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