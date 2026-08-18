Moscova, lovită de cel mai amplu atac cu drone din ultimii doi ani! 620 de aparate lansate în timpul nopții - VIDEO

Publicat 18 aug. 2026, 07:52 Actualizat 18 aug. 2026, 08:59 Sursă Realitatea.Net

Un atac aerian de amploare a vizat regiunea Moscovei în noaptea de luni spre marți, autoritățile ruse susținând că au doborât 180 de drone în apropierea capitalei. În total, aproximativ 620 de aparate fără pilot ar fi fost lansate asupra regiunii, iar atacul s-a soldat cu trei răniți, printre care o fetiță de 10 ani.

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